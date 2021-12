Jannie kan haar dochter niet helpen: ‘Rosalie wil zó graag een strandrit maken’

Komt voor elkaar Hanneke was doodsbang voor vrachtwa­gens, tot ze een keer meereed: ‘Heeft me zeker geholpen’

Ineens stond ze vlak naast haar grootste nachtmerrie. Tien jaar lang heeft Hanneke Verhoeven de snelweg gemeden, omdat ze te bang was om vrachtwagens in te halen. Maar dit keer was er geen ontkomen aan. Een lezer kwam haar met zijn vijftien meter lange vrachtauto ophalen om haar van haar angst af te helpen. ,,De eerste bocht dacht ik wel even: ‘oeh’. Maar het was heel leerzaam.’’

8 december