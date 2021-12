Michael (16) is mantelzorger voor zijn moeder, die een heel bijzondere verjaardag voor hem regelde

Komt voor elkaarMichael Riem is niet zomaar een tiener. Naast dat hij in het eindexamenjaar zit van het vmbo, is hij ook mantelzorger voor zijn moeder. Hij haalt boodschappen, maakt het huis schoon en ondersteunt haar waar nodig. Daarom wilde zijn moeder, Christine Riem, hem dolgraag verrassen voor zijn sweet sixteen . En dat is gelukt!

Hoewel Michael uit Den Haag afgelopen zaterdag zijn zestiende verjaardag vierde, had hij vanwege het coronavirus niks speciaals gepland. Des te groter was de verrassing toen AD-presentator Jamie Trenité ineens met een slagroomtaart in zijn woonkamer stond. ,,Ik wist van niks toen hij binnenkwam. Dat had ik echt niet verwacht. Ik was flabbergasted.’’

En wat is een verjaardag zonder cadeaus? Nadat Michael de taart had neergezet, kwamen er twee grote dozen op een kar binnengerold. Zijn ogen begonnen al te stralen toen hij las wat er op de dozen stond. Met dank aan Redux Gaming en Asus kreeg hij een computer, beeldscherm, muis en headset. ,,Het is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gehad’’, zegt Michael. ,,Ik kon niet geloven dat dit voor mij was. Ik had er geen woorden voor en ik trilde helemaal.’’

Rocket League

De tiener werd natuurlijk niet zomaar verrast met een gloednieuwe computer. Hij is namelijk helemaal gek van Rocket League. ,,Dat is een spel waarbij je voetbal speelt met auto’s. En daar ben ik best wel goed in’’, vertelt hij ietwat verlegen. ,,Nu kan ik nog beter worden.’’ Michael had niet kunnen dromen dat hij hiermee verrast zou worden. ,,Ervoor sparen vond ik niet eens realistisch, omdat het zo duur is. Deze computer is ook goed voor mijn toekomst. Ik kan het gebruiken voor mijn huiswerk en als ik volgend jaar naar het Grafisch Lyceum ga.’’

Dankzij zijn moeder kreeg hij alsnog de verjaardag waar Michael zo op hoopte. Christine Riem stuurde een hulpvraag in bij het AD om haar zoon te verrassen. ,,Mijn twee andere zoons hebben iets speciaals gedaan toen ze zestien werden. De een heeft een tatoeage laten zetten en de ander ging parachutespringen. Voor allebei een herinnering voor het leven. Maar voor Michael zat dat er niet in vanwege corona en mijn gezondheid.’’

Chronische pijnklachten

De 52-jarige moeder heeft al jaren last van chronische pijnklachten in haar rug. ,,Het heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Het is zes jaar geleden begonnen toen ik een kast wilde verplaatsen en het in mijn rug schoot. Ik dacht dat het wel weg zou trekken, maar dat gebeurde niet’’, vertelt ze. ,,Ik heb te lang gewacht om naar een arts te gaan. Er zit een wervel niet op zijn plek en het is niet operabel.’’

De afgelopen jaren heeft ze alleen maar meer pijn gekregen. ,,Het straalt uit naar mijn benen. Daardoor kan ik moeilijk lopen. We zijn een tijd terug ook verhuisd, omdat ik geen trappen meer op en af kan. Het is aanpassen geweest. Michael heeft me daarbij gigantisch geholpen. Hij is mijn mantelzorger en hij is heel snel zelfstandig geworden. Daarom verdiende hij het zo om eens in het zonnetje gezet te worden.’’

Niet haalbare droom

Ze was dolblij toen het AD haar belde dat ze druk bezig waren een feestje te organiseren. ,,Het was een totale verrassing voor hem. Hij is er nog steeds een beetje van overdonderd. Hij heeft het steeds over een niet haalbare droom die is uitgekomen. Het was heel ontroerend.’’ Ze is ontzettend dankbaar dat haar hulpvraag is opgepikt. ,,De cameraploeg was nog geen tien minuten weg en de computer was al aangesloten. Hij is er enorm blij mee.’’

Komt voor Elkaar

