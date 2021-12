Moeder en zieke zoon in de kou krijgen hulp uit onverwachte hoek: ‘Hartverwarmend’

komt voor elkaarToen ze het artikel over de schrijnende situatie van de Haagse Mirjam van der Hak en haar zieke zoon lazen, zeiden ze meteen tegen elkaar: Kunnen we hier niets aan doen?’’ Ze belden het AD en die bracht de eigenaren van het isolatiebedrijf Technical Isolatie uit Wijchen in contact met de moeder. ,,Die vond dat zo mooi.’’

Laurens Loenen, mede-eigenaar van het bedrijf, zat die ochtend in september in zijn kantoor aan de koffie, toen een collega langskwam met het artikel over de Van der Hak. Het verhaal ging over de problemen die veel minima hebben door de hogere energiekosten. Sommige gezinnen zijn niet in staat om meer te betalen en stoken daarom veel minder. Van der Hak zet de verwarming bijna niet meer aan in de winter, ook al heeft ze een chronisch zieke zoon in huis. De alleenstaande moeder zit ‘s avonds noodgedwongen met een dekentje op de bank. Haar zoon houdt ze warm met extra dekens. Dat is hard nodig omdat het oude huurhuis niet zo goed geïsoleerd is.

Loenen, die huizen isoleert in heel Nederland, vond het zo sneu voor het gezin dat hij meteen in actie kwam. ,,We hebben best een goed jaar gehad en de isolatiebranche zit nu ook in een flow. We besloten daarom meteen contact op te nemen met de moeder.’’ Vervolgens ging hij persoonlijk langs om te kijken wat er moest gebeuren aan de woning. Hij zag al snel dat de muren niet echt goed geïsoleerd waren en bood Van der Hak aan dit te verhelpen, gratis. ,,Mevrouw was natuurlijk heel blij. Die vond dat zo mooi.’’

Maar toen moest er nog toestemming komen van de woningcorporatie, aangezien het om een huurwoning gaat. Dat duurde wat langer dan verwacht, maar uiteindelijk kregen Van der Hak en de mannen van Technical Isolatie toestemming om aan de slag te gaan. ,,Wij wilden er eigenlijk dit jaar al aan beginnen, maar omdat het zo lang duurde voordat we toestemming kregen, lukte dat niet meer met de rest van onze planning.’’ Afgesproken is nu dat het bedrijf in januari de isolatie aanbrengt, vertelt hij.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf uit Wijchen mensen met isolatieproblemen zonder vergoeding uit de brand helpt. Maar dat gebeurde vooral in een kleine kring van vrienden en familie. ,,Dat zijn altijd van die dingetjes die niet naar buiten hoeven te komen. Je doet gewoon iets goeds en je hoeft er niets voor terug. Maar als het wel naar buiten komt, zoals nu, dan is dat ook mooi.’’

Mirjam zelf is dolgelukkig met de hulp uit van het bedrijf. Zij is al jaren bezig met de corporatie om haar woning goed geïsoleerd te krijgen. Dat dit nu daadwerkelijk gaat gebeuren, is voor haar het beste nieuws dat ze kon krijgen. ,,Ik vond het onwerkelijk, dat iemand uit Wijchen zijn energie wil steken om iemand uit Den Haag te helpen. Ik vind het hartverwarmend. Ze kwamen ook nog met een kerstpakket. Dan denk ik: dit is toch geweldig. Zo hartverwarmend in deze donkere feestdagen. Dit is wat de mens eigenlijk is.’’

Totdat de mannen van Technical Isolatie komen houdt Mirjam haar woonkamer warm met een klein elektrisch kacheltje die ze bij de Kringloop heeft gehaald. ,,Ik heb het helemaal uitgezocht, elektriciteit is goedkoper dan gas. En ik ga hem natuurlijk niet de hele dag aanzetten, maar het werkt beter dan mijn verwarming. En als die isolatie er dadelijk is, gaat het echt schelen.’’

Dat klopt, zegt Loenen. Isolatie heeft meerdere voordelen, legt hij uit. ,,Het werkt meteen comfortverhogend, je verdient het heel snel weer terug én je maandelijkse kosten gaan omlaag omdat je minder hoeft te stoken. Dus als je er geld voor hebt, is er geen betere oplossing.’’

