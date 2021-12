Mustafa (33) bezorgt zijn collega's in het ziekenhuis een lichtpuntje door foodtrucks met kebab

komt voor elkaarMustafa al Attabi wilde via de actie Komt voor Elkaar van deze site graag de artsen en zijn verpleegkundige-collega’s verrassen met een lekkere maaltijd van een foodtruck. En dat is wel gelukt. Gisterenmiddag kreeg de negentig mensen van de IC-afdeling van LUMC in Leiden een plantaardig broodje kebab. ,,Dat hebben ze verdiend na het harde werken.”

Toen al Attabi zijn oproep een paar weken geleden deed, wist hij natuurlijk nog niet welk eten hij en zijn collega’s zouden krijgen. Zoals AD-presentator Jamie Trenité hem vertelde tijdens zijn bezoek, was er genoeg om uit te kiezen. Het werd uiteindelijk een foodtruck van het Amsterdamse Karma Kebab met kebab op basis van knolselderij.

,,Ik had zoiets nog nooit gegeten, maar je proeft echt niet dat er geen vlees in zit. Het is iets aparts en duurzaams en dat past wel bij deze tijd.”

Twee werelden

Ook zijn collega’s, voor wie hij dit allemaal deed, konden genieten van het broodje. En dat was precies zijn bedoeling. ,,Binnen is het zo’n warzone met mensen die op hun buik liggen en de verpleegkundigen met pakken en alles aan. Toen ik naar buiten liep, was iedereen vrolijk, het leken wel twee verschillende werelden.”

Quote Als ik de mensen in de zorg blij kan maken met een simpel gratis broodje, dan doe ik dat Julius Itjeshorst, Karma Kebab

Al Attabi woont in Pijnacker en werkt pas sinds afgelopen zomer in het ziekenhuis, maar heeft al genoeg meegemaakt in korte tijd. De werkdruk is hoger geworden en hij en zijn collega’s moet helemaal ingepakt enorm hard werken.

Julius Itjeshorst van Karma Kebab werd geraakt door zijn verhaal en meldde zich daarom met zijn foodtrucks aan om de medewerkers van het Leidsche ziekenhuis in het zonnetje te zetten. ,,Een paar familieleden van mij werken in de zorg, dus als ik de mensen daar blij kan maken met een simpel gratis broodje, dan doe ik dat.”

Lichtpuntje

Beide mannen werden gisterenmiddag allebei geraakt door hetzelfde moment. ,,Vanuit de garage waar we stonden kon je op de vierde verdieping wat collega’s zien”, vertelt de verpleegkundige. ,,Ze zwaaiden vrolijk naar ons, omdat ze het zo leuk vonden.” Itjeshorst: ,,Het was een mooi gezicht, maar ze hadden zoveel op en aan, het leek wel alsof naar mensen met gasmaskers op keek. Het had ook iets grimmigs. Het komt ineens zo dichtbij, dat heb je normaal niet.”

Het personeel een hart onder de riem steken, zeker in coronatijden, dat wilde al Attabi het allerliefste. ,,Door de drukte kun je even geen leuke dingen doen met je collega’s, je hebt even een lichtpuntje nodig, even keerpunt.” Hoe belangrijk dat is, daar kwam hij vandaag weer achter. ,,Ik las in de krant dat medewerkers in een ander ziekenhuis alleen een sjaal en een muts hebben gehad als kerstpakket. Dat is heel apart.”

Crowdfunding

Hij denkt daarnaast aan zijn mede zorgverleners op andere afdelingen in het LUMC ziekenhuis. Zij hebben het door covid ook zwaar gehad de afgelopen tijd. Zijn actie voor zijn eigen afdeling was een succes en daarom wil hij er een vervolg aan geven komend jaar. Samen met het initiatief Buurt Keukens hoopt hij volgende maand door middel van een crowdfundingsactie het hele ziekenhuispersoneel een maaltijd te geven.

,,Er is nog veel geld nodig, maar als het lukt kan iedereen kiezen uit van alles en nog wat.” En hij hoopt bovendien dat hij wat nieuwe collega’s erbij krijgt want die kunnen ze goed gebruiken. ,,Het is zo’n mooi vak, omdat je klaar kan staan voor wie dan ook om die persoon beter te maken.”

