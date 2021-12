Mustafa wil zijn collega’s in het ziekenhuis verrassen met een plein vol foodtrucks

Komt voor elkaarDe 33-jarige Mustafa al Attabi werkt sinds deze zomer op de intensive care van het LUMC in Leiden. Hoewel hij het best spannend vond, voelde hij zich gelijk onderdeel van het team. Om zijn collega’s te bedanken voor het warme welkom én omdat ze zo hard werken tijdens de coronaperiode wil hij ze dolgraag verrassen. Maar daar heeft hij wel een beetje hulp bij nodig.

Al sinds kleins af aan wist Al Attabi uit Pijnacker dat hij in het ziekenhuis wilde werken. ,,Ik wilde eigenlijk chirurg worden, maar dat was helaas niet haalbaar. Ik ben in 1998 vanuit Irak naar Nederland gevlucht. En de taal bleek echt mijn grootste struikelblok te zijn’’, vertelt hij. ,,Ik ben misschien niet geworden wat ik wilde, maar met een omweg is het toch gelukt om in het ziekenhuis te werken. En ik wil nog altijd verder groeien.’’

Mensen beter maken

Op de ic komt de verpleegkundige allerlei patiënten tegen. ,,Van hartoperaties tot aan levertransplantaties en nu natuurlijk covid. Dat is soms heel heftig, maar het is ook heel mooi als je ziet dat iemand opknapt. Daarvoor ben ik dit gaan doen. Iemand komt ziek binnen en die probeer je beter te maken. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Op de ic overlijden weleens mensen. Maar je doet er alles aan om dat te voorkomen.’’

Sinds juli werkt hij op de intensive care in Leiden. Daarvoor was hij ook al werkzaam als verpleegkundige, maar in een ander ziekenhuis. ,,Ik hoorde goede verhalen van twee ex-collega’s die al bij het LUMC werkte. Dus toen heb ik ook gesolliciteerd. En daar heb ik tot op de dag van vandaag geen moment spijt van gehad.’’ Vooral zijn collega’s speelden daar een belangrijke rol in.

Quote Je moet continue blijven doordraai­en. Er staat zoveel druk op de bedden Mustafa al Attabi

,,Het was wel even een flinke omschakeling tussen een normale verpleegkundige en het werk op de ic. Maar ik ben zo goed opgevangen door het team. Ik voelde me echt welkom en was niet de ‘nieuwe’’’, zegt hij. ,,De leeromgeving is super, je krijgt veel uitleg en je hebt alle ruimte om vragen te stellen. Ook de sfeer is heel prettig met af en toe een grapje tussendoor. Dat is zeker nodig als je op de ic werkt.’’

Continue doordraaien

Al Attabi merkt dat het door de komst van het coronavirus steeds drukker is geworden in het ziekenhuis. ,,In een normale situatie heb je patiënten die binnenkomen en weer weggaan. Maar de instroom is nu erg veel, waardoor de werkdruk hoog is. Nu gaat een patiënt weg en binnen een paar minuten is er weer een nieuwe. Dat is normaal niet zo’’, legt de verpleegkundige uit. ,,Je moet continue blijven doordraaien. Er staat zoveel druk op de bedden. Maar ik doe het met plezier. Dat is de liefde die ik heb voor mijn werk.’’

Quote Ik ben zo dankbaar hoe ik ben opgevangen. Dus ik wil graag wat terug doen Mustafa al Attabi

Omdat hij weet hoe druk zijn collega’s het hebben en hoe hard ze werken, wil hij ze graag eens in het zonnetje zetten. ,,Er zijn geen gezellige dingen meer om samen te doen. Dus toen ik de actie van het AD zag, besloot ik mee te doen. Ik ben zo dankbaar hoe ik ben opgevangen. Dus ik wil graag wat terug doen.’’

Hamburgers of hotdogs

Hij zou graag de artsen en verpleegkundige verrassen met een lekkere maaltijd. ,,Het lijkt me super leuk als hier op het plein voor de ingang van het ziekenhuis of bij de personeelsingang een foodtruck staat met bijvoorbeeld hotdogs of hamburgers. Het mag uiteraard ook iets anders zijn, maar dat lijkt me echt geweldig’’, zegt hij met een grote lach. ,,Als we maar iets voor mijn collega’s kunnen regelen, want dat hebben ze echt verdiend.’’

Komt voor Elkaar

Je kent vast wel iemand die hulp nodig heeft. Of misschien ben je zelf iemand die hulp kan gebruiken. Doe nu mee aan de gloednieuwe actie van het AD: Komt voor Elkaar. Tijdens Komt voor Elkaar zet de redactie alles op alles om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar door de hulp van medelezers in te schakelen. Tot en met 18 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen of je hulp aanbieden.



Heb je een foodtruck en wil je Mustafa helpen zijn collega’s in het zonnetje te zetten? Bied je hulp aan!

