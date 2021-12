Pot pindakaas of pak hagelslag over? Janine zamelt ze in voor kinderen van de voedselbank

Komt voor elkaarEen boterham met pindakaas of jam. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank is dat niet zo. Om hen in de decembermaand ook eens een feestje op brood te gunnen, zamelt Janine Kruese zoveel mogelijk zoet broodbeleg in. Haar garage staat al vol met potten chocopasta en pakken hagelslag. ,,Maar er kan nog genoeg bij. Hoe meer hoe beter.’’

In de tuin van de Nootdorpse Kruese staat een krat waar mensen een pot of pak kunnen instoppen. ,,Je vergist je erin hoe duur broodbeleg eigenlijk is’’, vertelt ze. ,,Zelf kijk ik er vaak niet naar en gooi ik het gewoon in de wagen. Maar als je erop let, zie je hoe waanzinnig duur het is. Dat is niet iets wat je koopt als je op je centen moet letten.’’

Feestje op brood

Ze weet dat producten als pindakaas en chocopasta niet standaard in de pakketten van de voedselbank zitten. ,,Wat erin zit is allemaal keurig van de Schijf van Vijf. Zoiets als hagelslag is niet het meest verantwoorde. Maar dat soort dingen zijn voor kinderen echt een feestje om op brood te doen. Mijn zoon en dochter kunnen als ze de la opentrekken, bij wijze van, uit tig soorten beleg kiezen. Dat gun ik iedereen.’’

Quote Ik weet dat de gezinnen die het krijgen er super blij mee zijn Janine Kruese

Het is de tweede keer dat Kruese druk is met de inzamelingsactie. ,,Als gezin hebben we de traditie dat we in december per gezinslid een donatie doen aan een goed doel naar keuze. Vorig jaar zag ik op Twitter een filmpje van een wijkagent in Leiden die broodbeleg inzamelde voor de voedselbank. Ik was zo enthousiast dat ik besloot mee te doen. We hebben toen samen een keer de spullen weggebracht. Ik was daar zo van onder de indruk dat ik daarna voor de voedselbank in mijn eigen gemeente ben gaan inzamelen.’’

En met succes. Uiteindelijk reed ze met een tot aan de nok toe gevulde bestelbus naar voedselbank toe. ,,Ik denk dat ik toen wel 3000 potten en pakken heb ingezameld. Ik kon bijna mijn eigen huis niet meer in’’, zegt ze lachend. ,,Ik hoop dat het dit jaar weer zo’n succes wordt. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik weet dat de gezinnen die het krijgen er super blij mee zijn.’’

Politiebureau

Ze doet het dit keer niet helemaal alleen. Een aantal vriendinnen en collega’s hebben een donatiekrat in de tuin staan. Haar eigen team ‘Hagelslag’. En ook bij het plaatselijke politiebureau staat een krat waar mensen de potten en pakken in kunnen doen. ,,De agenten weten als geen ander wat er leeft in de gemeente. En wat er zich soms afspeelt achter de voordeur. Ik ben blij dat ik zoveel hulp krijg.’’

Quote Ik merk dat deze actie de mensen enorm verbindt. En het maakt me heel trots Janine Kruese

Ze brengt de spullen die in de kratten terechtkomen wekelijks naar uitdeelpunten van de voedselbanken in Pijnacker en Nootdorp. ,,In de weken voor de kerst vind ik het al leuk om de spullen in plukjes te brengen. Zo kan er nu al van worden genoten.’’ Op 15 december verwacht ze een mega-lading af te leveren. ,,Sommige mensen doneren geen potten, maar geld. Dankzij een deal met de plaatselijke supermarkt mag ik voor elke euro een pak of pot uitkiezen. Dus ik hoop dat ik straks pallets vol naar de voedselbank kan brengen.’’

Het maakt haar blij dat zoveel mensen haar actie steunen. ,,Kleine kinderen die hun zakgeld doneren of een pot langs brengen. Dat raakt mij. Of totaal onbekende die een donatie doen en een lief berichtje sturen. Ik blijf me daarover verwonderen. Ik merk dat deze actie de mensen enorm verbindt. En het maakt me heel trots. Samen bezorgen we de kinderen van de voedselbank met kerst in ieder geval een 1 centimeter dik feestje op hun boterham.’’

Komt voor Elkaar

Je kent vast wel iemand die hulp nodig heeft. Of misschien ben je zelf iemand die hulp kan gebruiken. Doe nu mee aan de gloednieuwe actie van het AD: Komt voor Elkaar. Tijdens Komt voor Elkaar zet de redactie alles op alles om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar door de hulp van medelezers in te schakelen. Tot en met 18 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen of je hulp aanbieden.



Wil je ook een pot pindakaas of pak hagelslag doneren voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank? Bied je hulp aan!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.