Rappen was de redding van ex-verslaafde Yorick: ‘Je bent geen loser als je aan jezelf werkt’

Komt voor elkaarWat begon met een paar biertjes eindigde in een alcoholverslaving. Vier keer per dag ging Yorick van Seggelen naar de supermarkt om drank te kopen. Meer dan vijftien jaar was hij verslaafd. Zijn muziek redde hem van de ondergang. Nu wil hij jongeren helpen om hetzelfde te doen. ,,Je bent geen loser als je aan jezelf werkt. Je bent een baas als je dat durft.’’

De 32-jarige Yorick van Seggelen, beter bekend als rapper Keesje uit Zoetermeer is inmiddels zestien maanden clean. Maar dat heeft hem de nodige moeite gekost. Al op jonge leeftijd begon hij met drinken en jointjes roken. Door verschillende akkefietjes werd hij van het vwo gestuurd en zetten zijn ouders hem uit huis. ,,Ik maakte het te bont. Ik was continu aan het blowen en ruzie aan het maken. Geen wonder dat ik thuis niet meer welkom was.’’

Snel geld verdienen

Hij belandde in jeugddetentie, maar eenmaal buiten kon hij nergens terecht. Hij zwierf op straat en ging van de ene vriend naar de andere. ,,Ik was een blowende tiener. Meer niet. Ik was zo bezig met snel geld verdienen dat ik de kansen die ik kreeg niet benutte. Ik was elke dag onder invloed. Nu ben ik scherp en had ik het achteraf gezien heel anders aangepakt. Maar mijn hoofd was niet helder. Ik dacht dat het normaal was om veel te drinken en te gebruiken. Iedereen in mijn omgeving deed dat.’’

Quote Ik kon niet meer zonder drank. Ik moest weten dat er iets in huis was Yorick van Seggelen

Kansen kreeg hij zeker. Van Seggelen bleek een talent voor rappen te hebben. ,,In de jeugdinstelling won ik een rapcontest. Als prijs kreeg ik twee dagen in een professionele studio’’, vertelt hij. ,,Ik kwam super onvoorbereid binnen. Ik had alleen wat blaadjes waar ik mijn tekst op had geschreven. Maar toen ik mezelf terug hoorde dacht ik: ‘Wauw, hier moet ik meer mee doen’.”

Na een sessie bij het rapplatform 101Barz mocht hij contact opnemen als hij een nieuw nummer of een videoclip zou uitbrengen. Maar hij gaf zijn geld liever ergens anders aan uit. ,,Ik bezuinigde op de clip waardoor die niet goed genoeg was om op hun kanaal te komen. Ik dacht niet na over mijn prioriteiten en besteedde het aan drank en dure kleding.’’

Smoesjes

Hij verhandelde naar eigen zeggen alles wat los en vast zat. Tot hij besloot hulp te zoeken. ,,Ik kon niet meer zonder drank. Ik moest weten dat er iets in huis was. Ik was elke dag zo brak en ziek. Toen heb ik mezelf aangemeld bij een verslavingskliniek.’’ Na elf dagen stond hij weer buiten. ,,Ik had allerlei smoesjes in mijn hoofd dat zo’n kliniek niets voor me was. Ik ben toen naar meetings gegaan en kwam op die manier met het 12-stappenplan in aanraking.’’

Quote Dit is mijn kans om een keer iets terug te doen. Muziek heeft mij geholpen om met mijn emoties te dealen Yorick van Seggelen

Nu is hij clean en wil hij zijn muzikale talent gebruiken om verslaafde en probleemjongeren te helpen. De rapper weet precies wat ze meemaken. Daarom richtte hij de stichting Niet Alleen op. ,,Door middel van muziekworkshops wil ik anderen helpen. Ze mogen zingen, rappen, teksten schrijven. Wat dan ook. Ik heb zelf ooit zo’n kans gekregen en dat heeft bij mij een vlammetje wakker gemaakt.’’

Met emoties dealen

Speciaal voor de AD-actie Komt voor Elkaar biedt de Zoetermeerder iemand de kans om een gratis workshop bij hem te volgen. ,,Dit is mijn kans om een keer iets terug te doen. Muziek heeft mij geholpen om met mijn emoties te dealen. Ik kan andere misschien niet van hun verslaving afhelpen, maar ze kunnen die pijn en emotie wel omzetten in muziek. Ondanks alles wat je meemaakt zijn er altijd mensen die willen helpen. Dat wil ik laten zien.’’

Komt voor Elkaar

Je kent vast wel iemand die hulp nodig heeft. Of misschien ben je zelf iemand die hulp kan gebruiken. Doe nu mee aan de gloednieuwe actie van het AD: Komt voor Elkaar. Tijdens Komt voor Elkaar zet de redactie alles op alles om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar door de hulp van medelezers in te schakelen. Tot en met 18 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen of je hulp aanbieden.



Wil jij graag gratis een workshop volgen bij rapper Keesje? Meld je aan!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: