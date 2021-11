Reuzenrad van ‘Opa K'NEX’ werd gestolen, maar dankzij vreemden kwam er een nieuwe

Jochem Giesbers hielp Sylvana om het reuzenrad binnen enkele dagen te bouwen en naar Breda te brengen. ,,Ik wist al dat opa K’NEX het reuzenrad had en er enorm blij mee was. Hij woont daarnaast in de buurt en mijn hobby is ook K‘NEX. We maakten toen het plan om het reuzenrad in enkele dagen te bouwen en het naar Breda te brengen.”