Studentenvereniging in Den Bosch brengt kerst naar ouderen

Komt voor elkaarKerstversiering ophangen en maaltijden uitdelen in zorgcentrum De Taling: vooral voor de ouderen, maar ook zeker voor zichzelf staken de leden van k.s.v Gremio Unio in Den Bosch woensdagmiddag de handen uit de mouwen. Jaarlijks probeert de studentenvereniging 'terug te geven’ aan de samenleving door ‘mensen te helpen die het nodig hebben’, zegt de 21-jarige woordvoerder Daan Peek.

,,Mensen kennen het imago van een studentenvereniging”, zegt Peek. ,,We zuipen alleen maar en doen niets ‘serieus’. Wij willen laten zien dat we ook goede dingen doen. Niet alleen voor onszelf, maar ook als we anderen kunnen helpen. We willen onze vereniging in een goed daglicht zetten.” Volgens de vereniging kunnen de mensen dat extraatje dit jaar nog meer gebruiken vanwege corona.

Het is niet de eerste keer dat de studenten zich inzetten bij De Taling. Voor de vereniging is het een jaarlijks terugkerende activiteit om iets te doen voor de ouderen. Vorig jaar was het lastig vanwege de pandemie, maar dit jaar wilden ze de draad weer oppakken.

Kerstversiering ophangen en maaltijden uitdelen in De Taling zijn daarvan het begin. Jaarlijks probeert de studentenvereniging minimaal vier liefdadigheidsacties uit te voeren en de ouderen zijn niet de enige doelgroep.

Meer inkomsten dan uitgaven

Voor de pandemie hebben de studenten ook een keer een kerstdiner georganiseerd voor daklozen. De boodschappen hadden ze zelf ingekocht met het overschot van de begroting in de kas. De vereniging kan het zich veroorloven omdat ze al zo lang bestaan, vertelt Peek. ,,We bestaan al 55 jaar en hebben best wel veel inkomsten. We verdienen ook elk jaar meer dan dat we uitgeven. Wat er over is mogen we als commissie zijnde uitgeven, het komt dus uit eigen vermogen.”

Voor volgend jaar staat er een kroegentocht op de agenda. ,,Met oud-studenten houden we een kroegentocht. Een looproute langs de kroegen, omdat de horeca het ook zwaar heeft. Of een sponsorloop. Dan gaan we niet rennen, maar gewoon langs de kroeg om een biertje te drinken. Om in coronatijd de mensen te helpen die het zwaar hebben.”

Peek verzekert dat de studenten ook echt plezier hebben bij het doen van liefdadigheidswerk. ,,We vinden het leuk en willen helpen waar we kunnen om te laten zien dat we als jonge mensen klaar staan voor anderen.”

