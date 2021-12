Uitleven op een stormbaan: wie helpt deze leerlingen aan hun gymuurtje?

Ze heeft nog genoeg andere ideeën voor haar leerlingen. ,,Wellicht is er een sportschool bij ons in de buurt waar we afspraken mee kunnen maken, zodat die gasten voor of na schooltijd kunnen langskomen.’’ Al zou ze het allerliefst een nieuwe gymdocent in haar team verwelkomen. ,,We zijn voortgezet speciaal onderwijs. Mensen hebben vaak het idee dat ze met halve criminelen in de gymzaal staan, maar onze leerlingen zijn heel leuke, jonge mensen.’’

Hoge verwachtingen

Zelf is Schaap al tien jaar directeur. ,,We hebben leerlingen van 12 tot 20 jaar met leer- en gedragsvragen op vmbo-tl en havo-niveau’’, vertelt ze. ,,Ze komen hier omdat ze zijn vastgelopen op een andere plek in het onderwijs. Ze hebben vaak niet de juiste ondersteuning gehad, waardoor ze hun gedrag anders uiten. We hebben tegenwoordig zulke hoge verwachtingen van jongeren. Ook zijn we gewend ze in hokjes te plaatsen. Maar als ze afwijken van de norm, maakt dat ze nog niet fout.’’

Quote Je voelt je fysiek en mentaal beter door te sporten. En dat missen we nu Shaina

In een klas zitten gemiddeld tien leerlingen. Op die manier is er genoeg ruimte voor extra aandacht en begeleiding. Ook werkt de school met mediators. ,,Die helpen de studenten als ze vastlopen of ruzies hebben. We willen ze meegeven dat ze rustig moeten reageren en naar een oplossing moeten zoeken. De leerlingen die naar deze school komen, zijn heel dapper. Ze hebben al heel wat voor hun kiezen gehad.’’

Extra lastig

Schaap is bang dat het speciaal onderwijs docenten afschrikt. ,,Al mijn leerlingen zijn leuke, talentvolle en out of the box denkende mensen. Het zijn kinderen die structuur nodig hebben. Dat ze de gymlessen nu al zo lang moeten missen, vinden ze heel erg. Zeker in coronatijd. Het chillen met vrienden is minder geworden en veel ouders werken thuis, waardoor ze meer op elkaars lip zitten. Pubers hebben juist ruimte nodig. Dat maakt het extra lastig.’’

De 16-jarige Shaina mist het zeker om een uurtje te sporten op school. ,,Je merkt dat de klas daardoor drukker wordt’’, vertelt ze. ,,Het zou leuk zijn als we weer iets samen kunnen doen, al is het maar een rondje lopen. Je voelt je fysiek en mentaal beter door te sporten. En dat missen we nu.’’

Quote Iedereen wordt gelukkig van bewegen. Je verstand op nul en gaan Irene Schaap

Daar zijn de 15-jarige Damian en Anouar (17) het mee eens. ,,Het was altijd een uitlaatklep voor ons. Je kon er echt even je energie in kwijt’’, zegt Anouar. ,,Het kalmeert me’’, vult Damian hem aan. ,,Ik mis het nu echt. We hadden hiervoor zelfs twee keer in de week gym. Dat is ineens weg.’’ Het chaosdoelenspel was zijn favoriet. ,,Dat is een balspel met twee matten en twee ballen. Je moet elkaar proberen af te gooien. Dat is altijd leuk om te doen.’’

Ook Schaap merkt aan de tieners dat ze het gymmen missen. Ze vragen haar er regelmatig naar. ,,Gym is even stoom afblazen. Het is niet fijn om de hele tijd bezig te zijn met cognitieve zaken. Iedereen wordt gelukkig van bewegen. Je verstand op nul en gaan. Daarnaast kun je ook beter leren als je daarvoor hebt bewogen. Het helpt hen echt.’’

Obstakels

Ze hoopt dat er een sportschoolhouder is die haar leerlingen kan helpen. ,,Ik kan beloven dat er altijd een docent meegaat en dat er heldere afspraken worden gemaakt. Een gymdocent zou helemaal geweldig zijn, maar we staan overal voor open’’, zegt ze. ,,Een middag rennen op de stormbaan is ook super voor pubers. Laat ze maar leren hoe ze samen moeten werken om over obstakels heen te komen. Dat hoeft niet voor alle klassen tegelijk, ik word er al blij van als we iets kunnen regelen.’’

Komt voor Elkaar

Je kent vast wel iemand die hulp nodig heeft. Of misschien ben je zelf iemand die hulp kan gebruiken. Doe nu mee aan de gloednieuwe actie van het AD: Komt voor Elkaar. Tijdens Komt voor Elkaar zet de redactie alles op alles om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar door de hulp van medelezers in te schakelen. Tot en met 27 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen of je hulp aanbieden.



Ken jij een sportschool waar de leerlingen zich wellicht mogen uitleven? Bied je hulp aan!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.