Wie maakt Heleens oma dolgelukkig? ‘Ze zou na jaren zo graag nog eens Indisch eten’

Komt voor elkaar„Mijn oma zou zo graag nog eens lekker Indisch eten”, zegt Heleen Daniluk uit Hengelo. Maar dan ook écht lekker. Petjel met lontong en sajoer lodeh zijn haar favoriete gerechten. Het zorgcomplex waar ze woont, bereidt die niet. „En ik beschik niet over die Indische kookskills”, zegt de kleindochter. Die zoekt nu iemand die, al is het maar één keer, voor haar oma wil koken en met haar wil eten.

Heleen Daniluk (40) heeft een schat van een oma, de 87-jarige Iefke Berghorst. Maar die is nogal eigenwijs. „Het is een dametje. Iemand die heel goed weet wat ze wel en wat ze niet wil”, vertelt haar kleindochter. En wat ze niet wil, is overgeleverd zijn aan de maaltijdvoorziening van het zorgcomplex waar ze woont.

Goed verzorgd, maar eten smaakt haar niet

Ze wordt er goed verzorgd, maar het eten smaakt haar niet. En goed eten, daar is de in Semarang op Java geboren Iefke Berghorst juist zo gek op. „Ze houdt van lekker koken en lekker eten.” Maar koken kan ze niet meer, sinds haar gezondheid na een val verslechterde.

„Ze woonde jaren terug nog op zichzelf in de Witte de Withstraat in Hengelo”, vervolgt kleindochter Heleen. Zonder problemen. Ze was goed bij de tijd en fysiek mankeerde er niets noemenswaardigs. „Totdat ze ten val kwam en te lang met pijn doorliep. Pas later bleek dat ze ruggenwervels had gebroken.” Het tekent volgens Heleen het karakter van haar oma. „Ze is nogal eigenwijs.”

Komt voor Elkaar Je kent vast wel iemand die hulp nodig heeft. Of misschien ben je zelf iemand die hulp kan gebruiken. Daarvoor heeft AD nu de actie Komt voor Elkaar. Tijdens Komt voor Elkaar zet de redactie alles op alles om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar door de hulp van medelezers in te schakelen. Tot en met 18 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen. Dit kun je voor jezelf doen, maar je mag ook iemand opgeven. Ook leuk: via het platform (zie onder) bekijk je alle ingezonden hulpvragen. Oma verhuisde in 2016 naar een mooi appartement van Residentie Buitenzorg in Almelo. „Daar wonen meer Indonesische mensen. Ze had lieve buren en er werd voor haar gekookt. Ze genoot van heerlijke Indische maaltijden. Maar doordat haar gezondheid achteruitging, heeft ze dat maar een jaar kunnen doen.” Want zelfstandig wonen ging niet meer. Haar man was al overleden. Haar nieuwe vriend die ze daarna had leren kennen ondertussen ook.

Dan maar een tosti

Inmiddels woont ze in zorgcomplex Het Borsthuis in Hengelo. Ze is bedlegerig en wordt verpleegd. En is overgeleverd aan de maaltijdvoorziening van de TriviumMeulenbeltZorg-locatie.

„Soms eet ze ’s avonds een tosti. Zonder ham.” Wat volgens Heleen niet wil zeggen dat haar oma die dag geen warme maaltijd aangeboden heeft gekregen. Het kan ook eigenwijsheid zijn. Een stil protest tegen de maaltijdvoorziening. Want dat eten haalt het in haar ogen bij lange na niet bij haar lievelingsgerechten, petjel met lontong (met onder meer bonen, pinda’s, stroop en kroepoek, red.) en sajoer lodeh, een groentegerecht op basis van kokosmelk.

‘Hoe leuk zou dat zijn?’

Heleen gunt het haar oma dat ze die lekkere gerechten nog eens kan eten. Alleen, waar vind je zo’n goede kok of kokkin? „Niet in mijn kennissenkring”, zegt Heleen. „Ik ken wel genoeg cateraars die Indisch koken. Maar als ik daar bestel, hoor ik later dat mijn oma het eten toch niet zo goed vond. Ze is nogal kieskeurig.”

Toen ze las over de actie Komt voor Elkaar twijfelde ze dan ook geen moment: „Hoe leuk zou het zijn dat er iemand is die voor haar wil koken? En daarna samen met haar dat eten wil opeten? Want een echt goede, Indische maaltijd nuttigen; dat is voor mijn oma al zo’n vijf jaar geleden.”

