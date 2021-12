Zieke Wilma is dol op Portugal en zou graag een woordje Portugees spreken

Komt voor elkaarWilma Vermeend en haar man Rolf zijn verknocht aan Portugal. Gemiddeld drie keer per jaar vertrekken ze naar het zuiden om te genieten van de zon, de cultuur en het eten. Maar Wilma is al een aantal jaar ernstig ziek. Ze ondergaat PRRT-therapie en weet niet wanneer ze haar laatste reis naar haar geliefde land zal maken. Voor die tijd komt zou ze graag een woordje Portugees willen spreken. En daarom zoekt ze iemand die haar kan helpen.

Dankzij een vriend werd de 61-jarige Rotterdamse Wilma Vermeend verliefd op Portugal. ,,Hij is Portugees en woont sinds enkele jaren zelf in Portugal. Toen ik er voor het eerst kwam vond ik het zo’n leuk en mooi land’’, vertelt ze. ,,Als we naar Lissabon gaan, spreken we altijd even af.’’

Rozenblaadjes

Haar man was nog nooit in Portugal geweest voor hij de Rotterdamse ontmoette. ,,We zijn bijna drie jaar geleden getrouwd en toen hebben we van mijn zus een huwelijksreis naar Quarteira gekregen. We gaan elk jaar naar hetzelfde hotel om onze trouwdag te vieren en mijn verjaardag.’’ Ze hopen dit nog jaren te kunnen doen.

Het is nog maar de vraag hoe vaak ze nog samen vakantie kunnen vieren. Sinds 2018 is Vermeend ziek. ,,Ik had tijden last van buikpijn toen de huisarts me doorverwees naar het ziekenhuis. Na een echo en CT-scan bleek het foute boel te zijn. Ik had een kwaadaardig tumor in mijn alvleesklier zitten. Dan stort je wereld wel even in.’’

Kwaadaardig

De Rotterdamse werd geopereerd, maar doordat de tumor in het midden van haar alvleesklier zat, moesten de artsen het overgrote deel verwijderen. Ook haar galblaas, haar twaalfvingerige darm een deel van haar darm en zes lymfeklieren moesten eraan geloven. ,,Het bleek een hele zeldzame vorm van kanker te zijn. Ik had ook nog eens vijftien uitzaaiingen in mijn lichaam.’’

Sinds kort krijgt ze PRRT-therapie. Tijdens deze behandeling worden kleine radioactieve eiwitten via een infuus toegediend om de kankercellen inwendig te bestralen. ,,Een lotgenoot heeft acht PRRT-behandelingen achter de rug. Ze leeft er nu al tien jaar mee. Maar elke N.E.T (Nucleaire Endocriene Tumor, red) is anders. Ik heb het vorige maand voor het eerst gehad, dus het is even afwachten of het aanslaat.’’

Ondanks haar ziekte moet ze er niet aan denken om de jaarlijkse reisjes te annuleren. ,,Ik heb het daar altijd zo naar mijn zin. Door de bijwerkingen ben ik alleen heel erg moe. Maar of ik nou hier thuis zit of daar lekker in de zon. Dan heb ik mijn keuze snel gemaakt’’, zegt ze. ,,We moeten er zelf het beste van maken met de tijd die ik nog heb.’’

Portugees leren

Al lange tijd wil de Rotterdamse graag een woordje Portugees spreken. Ze heeft al eens een cursus gevolgd, maar dat bleek niks voor haar. ,,Dat ging me te snel. Er werd direct Portugees gepraat. Dat werkte niet.’’ Daarom zoekt ze iemand die haar kan helpen om, zoals ze het zelf noemt, huis-tuin-en-keuken-Portugees te leren. Ze wil zich graag verstaanbaar durven maken en begrijpen wat er bijvoorbeeld op een menukaart staat. ,,Het maakt me niet uit of er in groepjes wordt lesgegeven of dat ik ergens naar toe moet. Vanwege mijn lage energielevel is het wel prettig als het in Rotterdam is.’’

Komt voor Elkaar

Je kent vast wel iemand die hulp nodig heeft. Of misschien ben je zelf iemand die hulp kan gebruiken. Doe nu mee aan de gloednieuwe actie van het AD: Komt voor Elkaar. Tijdens Komt voor Elkaar zet de redactie alles op alles om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar door de hulp van medelezers in te schakelen. Tot en met 18 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen of je hulp aanbieden.



