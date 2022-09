Energierekening van 50.000 euro blijkt foutje: ‘Hoe kan je een ondernemer zo tarten?’

Hoe is het nu met? Pakistaans eten is een hit in dit oer-Hollandse boerendorp: ‘De mensen blijven maar terugkomen’

Wat een boer niet kent, dat vreet-ie niet. Dat gezegde lijkt niet op te gaan in het boerendorpje Nieuwkoop in Zuid-Holland. Tandoori chicken tikka, king prawn tandoori, chicken dhansak: de Zuid-Aziatische gerechten gaan als warme broodjes over de toonbank. Allemaal dankzij Naveed Malik. ,,De Nederlanders leerden mij: niet piepen, hard werken: dan komt het goed.”

