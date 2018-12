Hersenen merken geen verschil tussen bier met alcohol of 0.0

De alcoholconsumptie in Nederland moet juist omlaag, zo was half november te lezen in het Nationaal Preventieakkoord. Onder andere de Nederlandse Brouwers zetten daarom in op alcoholvrij bier. Toch vinden consumenten alcoholvrij bier vaak minder aantrekkelijk dan alcoholhoudend bier.



Dat is dus nergens voor nodig, zo blijkt uit het onderzoek. Want alleen de smaak van bier is al genoeg om het beloningssysteem in de hersenen te activeren, niet het alcoholpercentage.



De onderzoekers verdiepten zich in wat er precies in de hersenen gebeurt bij het drinken van alcoholhoudend en alcoholvrij bier. ,,Van alcohol is bekend dat het effect heeft op de beloningsgebieden in de hersenen. Wij wilden weten of alleen de smaak van bier hetzelfde kan doen”, aldus onderzoeker Paul Smeets.