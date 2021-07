Wereldberoemd om de gedraaide pasta in een grote Parmezaanse kaas

Er was geen reden voor, het liep gewoon zo, maar in al die jaren is het er voor mij nooit van gekomen om te eten bij Impero Romano. Dat mag een culinaire omissie heten. Tenminste; als ik de geschiedenis induik stuit ik op een bloemlezing van loftuitingen van hier tot New York. Reisjournalist Gordon Sander was in de New York Times, elf jaar geleden, al te spreken over het restaurant.