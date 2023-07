Aantal woningbranden in Krimpen aan den IJssel in jaar tijd verdubbeld

Ook in de bieb van Capelle heeft de Barbiema­nia toegesla­gen

Waar een film al niet toe kan leiden. Een pop die het levenslicht zag in 1959 is ruim zestig jaar later dé zomerrage van het jaar. En niet alleen de bioscopen lopen vol voor Barbie, ook in de bibliotheek van Capelle aan den IJssel heeft de Barbiemania toegeslagen.