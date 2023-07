Hoe is het nu met? Hoe droom van glunderen­de Ciska vervloog: na jaren knokken is rolschaats­baan nog steeds niet terug

In de zomer van 2021 glunderde Ciska Dijkema, voorzitter van de Moerkapelse rolschaatsclub Rolling ’90, naar de fotocamera. Het leek bijna zover dat haar droomwens in vervulling ging: de terugkeer van een buitenbaan voor de rolschaatsende leden. Hoe anders is dat nu. Twee jaar later is er van de baan nog steeds niets terecht gekomen.