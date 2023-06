Deze supermarkt doet tabak nu al de deur uit: ‘Wij gaan voor gezondheid’

column Het begon een paar weken geleden met muziek en getoeter. Toen kwamen de barbecues

Daar gaan we weer, dacht ik om 03.00 uur ‘s nachts. Ik was al drie keer in en uit bed gestapt. Snikhitte, hooikoorts en luidruchtige jongeren: een helse nacht. Stond al bijna op het balkon, klaar voor de confrontatie, toen ik de buurman hoorde. ,,Houd je (piep)muil! Wij willen slapen!’’ Hierna was het stil.