Dode man gevonden in gevangenis, andere gedetineerde aangehouden

In de gevangenis in Krimpen aan den IJssel is woensdagochtend een dode gedetineerde gevonden. Een andere gevangene is aangehouden.

Personeel trof de dode man woensdagochtend rond 08.00 uur in zijn cel aan. De celgenoot van het slachtoffer weigerde vervolgens de ruimte te verlaten, waardoor het Intern Bijstandsteam moest komen om hem af te voeren. Dat team wordt ingezet als de orde of de veiligheid in het geding dreigt te komen.

Aan het einde van de ochtend maakte de politie bekend een medegevangene te hebben aangehouden. Een woordvoerder kan niet zeggen of het om de celgenoot gaat. Duidelijk is wel dat deze celgenoot na het incident naar een isoleercel is gebracht.

Verdachte omstandigheden

Het onderzoek is nog in volle gang, meldt een woordvoerder. ,,Het slachtoffer is onder verdachte omstandigheden gevonden. Maar of hij daadwerkelijk door een misdrijf om het leven is gekomen, zal moeten blijken.”

Over de identiteit van zowel het slachtoffer als de verdachte is nog niets bekend. Volgens de politie moeten eerst de nabestaanden nog over het incident worden ingelicht.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen kan niet zeggen waarom de celgenoot naar de isoleercel moest worden gebracht. De Krimpense gevangenis aan de Van der Hoopstraat biedt plaats aan zo'n 450 mannelijke gedetineerden.

Zelfmoord

Het is in Nederland verplicht om na ieder overlijden in detentie een onderzoek te beginnen en rapport uit te brengen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zelfmoord is de meest voorkomende doodsoorzaak binnen gevangenismuren.

