Gemeente voor bijna twee ton opgelicht met phishing, geld moet als verloren worden beschouwd

Traumathe­ra­peut Christien strijdt en loopt tegen seksueel geweld: ‘Niet alleen een vrouwenpro­bleem’

Meer dan vierhonderd mensen hebben in de nacht van zaterdag op zondag 20 kilometer gelopen in de Nacht Tegen Seksueel Geweld. Traumatherapeut Christien Grotentraast (56) uit Gouda was één van hen. ,,Niet makkelijk voor mij, maar het valt in het niet bij wat iemand moet doormaken die bij mij in therapie is.”