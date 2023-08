Lading versnij­dings­mid­del voor coke gevonden bij luchthaven, drie mannen gearres­teerd

De marechaussee heeft in de nacht van woensdag op donderdag dozen en zakken vol fenacetine gevonden in een pand op het industrieterrein bij Rotterdam The Hague Airport. Dat is een stof die wordt gebruikt om cocaïne mee te versnijden.