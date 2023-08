‘Aardgas­vrij maken in Zuidplas op koers’

De gemeente Zuidplas wil in 2030 in totaal 3600 woningen aardgasvrij hebben gemaakt. Een onderzoek in zogeheten ‘verkenningsbuurten’ in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle heeft aangetoond dat dit mogelijk is. Burgemeester en wethouders willen in overleg met inwoners hun ambitie bereiken.