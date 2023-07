Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Krimpen aan den IJssel vandaag

ROTTERDAM VAN TOEN Ziedende vlammen verpulver­den de histori­sche boerderij op Zuid: twee spuitgas­ten gewond

Zelden zag een raadplaat er zo achenebbisj uit, lieve lezers. We zien door één of andere ramp afgeknauwde muurtjes, wat loom leunende losse balken, een raamkozijn en een deur die je waarschijnlijk beter niet open kunt doen. Want binnen zal alles geheid ook naar de gallemiezen zijn, gezien het sjofele, weinig opbeurende exterieur. De hele tent naar de ratsmodee, maar wie o wie weet welk noodlot hier heeft toegeslagen?