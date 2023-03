Hoe ijzerhandelaar Guus zijn carrière een radicale draai gaf: hij verkoopt nu kruiden

ik zeg je Ronika (17) wil alle woonkamers in Nederland roze verven: ‘Word je blij van’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Als het aan Ronika Planken ligt, voorziet ze iedereen van een roze woonkamer. „Die kleur zorgt ervoor dat je blij en vrolijk wordt.”