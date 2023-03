Horeca mag proefdraaien in monumentale loods bij het oude scheepswerf aan de IJssel

Een café of restaurant als smaakmaker voor een nieuwe wijk. Het is een beproefde methode om mensen warm te maken voor een gebied in transitie. Kijk maar naar Hotel New York op de Kop van Zuid in Rotterdam. En dus denkt Krimpen aan den IJssel ook in die richting bij het ontwikkeling van scheepswerf Joh. Duijvendijk naar een nieuwe woonwijk aan de rivier.