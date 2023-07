Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Krimpen aan den IJssel

UPDATE/MET VIDEO Rotterdams slavernij­mo­nu­ment beklad met witte letters

Het Rotterdamse Slavernijmonument in het Rotterdamse Lloydkwartier is beklad. Op de achterkant van de sokkel waren grote witte letters gespoten. De gemeente Rotterdam liet gelijk een schoonmaakploeg het monument schoonmaken. Het is onbekend wie de letters heeft gespoten, en wat ze betekenen.