Je eigen huis bouwen? Zij laten een hele wijk neerzetten: ‘Er komt geen ontwikkelaar aan te pas’

Bekijk hier de uitslag van de Provincia­le Statenver­kie­zin­gen in Krimpen aan den IJssel

De stemmen zijn geteld. De SGP is opnieuw de grootste in Krimpen aan den IJssel. De partij kreeg 17,8 procent van alle stemmen. Dat is 0,2 procent meer in vergelijking met vier jaar geleden. Ook BBB deed het goed in de ijsselgemeente. De partij van Caroline van der Plas kreeg 13,3 procent van de stemmen.