Je eigen huis bouwen? Zij laten een hele wijk neerzetten: ‘Het wachten wordt me soms te gortig’

Tien jaar terug speelde Deltasport nog in amateurtop, nu dreigt kelder: ‘Als geld wegvalt, zie je wat er gebeurt’

Alleen een wonder kan de vierde degradatie van Deltasport sinds 2016 voorkomen. Tien jaar terug speelden de Vlaardingers nog in de amateurtop, nu dreigt de kelder. Hoe heeft het zover kunnen komen? ,,Wanneer Ton Pattinama stopt, is het klaar.”