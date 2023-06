Lekker weer in Krimpen aan den IJssel vandaag

Tientallen tieners in Krimpen aan den IJssel ‘op de vlucht’ voor de politie

Loop je net je hondje uit te laten, rennen er ineens twee tieners in volle vaart voorbij met de politie op hun hielen. Bewoners in Krimpen aan den IJssel keken vrijdagavond wel even op in hun anders zo rustige dorp. De politie speelde er een eigen versie van het tv-programma Hunted, waarbij jongeren uit handen moeten zien te blijven van politie, handhavers en jongerenwerkers.