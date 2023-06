Lekker weer in Krimpen aan den IJssel vandaag

Steekpar­tij in Rotterdam-Nesselande: één verdachte aangehou­den, en ander op de vlucht

Bij een steekpartij in de Georges Roualthof in Rotterdam-Nesselande is vanochtend een man gewond geraakt. De politie wist één verdachte later elders in de kraag te vatten, maar een tweede betrokkene is nog voortvluchtig. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.