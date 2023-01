Mannen aangehouden voor beschieten van woning in Krimpen aan den IJssel

Grote namen naar feesten tijdens strandope­ning Hoek van Holland

Het is op dit moment nog vooral bibberen, maar de eerste artiesten voor de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland staan inmiddels op de affiches. Op 18 mei verwelkomt Villa on The Beach onder anderen Broederliefde en La Fuente, bij Beachclub Royal treden Emma Heesters en Donnie op.

23 januari