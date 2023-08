Regen- en hagelbuien, ook opklaringen in Krimpen aan den IJssel vandaag

Rotterdammers Tanja ontvlucht­te de oorlog en startte eigen café: ‘De bruine kroeg zal nooit verdwijnen uit Rotterdam’

Met een koffer kleding en cassettebandjes vol rock- en bluesmuziek, ontvluchtte Tanja Ivic (43) de oorlog in voormalig Joegoslavië. Nu klinkt de blues in haar eigen bruine kroeg, in goede én in slechte tijden. ,,Bij mijn stamgasten vond ik steun.”