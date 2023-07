Lezersbrieven Naast drugsoorlo­gen en verkeersel­len­de ook warme herinnerin­gen in de lezersbrie­ven

Wat houdt Rotterdam en omgeving bezig in deze vakantieperiode. In elk geval nog steeds de afsluiting van de Haringvlietbrug, de ‘drugsoorlog’ in de regio en chroom-6 op de Spijkenisserbrug. Maar gelukkig ook leukere zaken, zoals de warme herinneringen aan Thea Beckman.