Rekenkamer tikt Krimpen op de vingers voor ontbrekende voorwaarden aan subsidies

Arne Slot blijft! Fans opgelucht, maar ook geïrri­teerd: ‘Had hij dit niet eerder kunnen zeggen?’

Een zucht van verlichting in Rotterdam, want Arne Slot blijft trainer van Feyenoord. Supporters van de stadionclub reageren opgetogen op het nieuws, maar er is ook irritatie: ,,Hij had het moeten zeggen op de Coolsingel!”