Speciale metertjes moeten voorkomen dat Noordzeewater te ver de rivieren in stroomt

Grootste drugs­vangst dit jaar in Rotterdam: 3587 kilo cocaïne met straatwaar­de van 269 miljoen euro

De douane heeft in de nacht van zondag op maandag 3587 kilo cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer 269 miljoen euro. Het is de grootste drugsvangst van dit jaar.