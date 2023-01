Stalkende ex veroordeeld en krijgt contactverbod: ‘Intimiderend, ingrijpend en bedreigend’

Politieman schrikt zich rot als zijn collega’s plots thuis binnenval­len: zoon blijkt verzame­laar van kinderpor­no

Een politieman uit Capelle aan den IJssel schrok zich rot toen zijn collega’s plots bij hem thuis binnenvielen. Zijn zoon bleek stiekem kinderporno te verzamelen. Het jongste slachtoffertje was pas 8 jaar oud. De vondst zorgde op het werk van zijn vader en zus voor enorme problemen, zo bleek dinsdag bij de rechtszaak tegen de 22-jarige verdachte. ,,Er is heel veel kapotgemaakt in het gezin.’’

