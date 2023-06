Vanmiddag en vanavond redelijk bewolkt weer in Krimpen aan den IJssel

Deze supermarkt doet tabak nu al de deur uit: ‘Wij gaan voor gezondheid’

Een jaar voor het landelijke verbod op de verkoop van tabak in supermarkten, heeft Jumbo De Olm de sigaret nu al in de ban gedaan. Of dat weerstand oproept? Nou nee, want de roker kan bij de buren terecht. En dat steekt anti-rookclubs.