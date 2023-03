42 tips over overleden babymeisje dat in de Lek werd gevonden

De politie heeft nu in totaal 42 tips gekregen over het overleden babymeisje dat op vrijdag 3 maart in de Lek in Lekkerkerk werd gevonden. Die hebben nog niet geleid tot de identiteit van de ouders.

Ook kwamen er over de naam van het meisje, Mirjam van Lekkerkerk, veel vragen binnen bij de politie. Met name over of die naam iets zegt over de etniciteit van de baby. ,,Dat is niet zo”, zegt politiewoordvoerder Dick Goijert. ,,De etnische afkomst van de baby is nog niet bekend. Dat wordt op dit moment nog onderzocht.”

Dringend op zoek

De politie is nog steeds dringend op zoek naar meer informatie. Het kindje, dat is geboren na een voldragen zwangerschap, werd in een donkergrijze plastic zak gevonden aan de Schuwacht. Mogelijk is ze verderop in het water gelegd, bijvoorbeeld in Bergambacht, Schoonhoven of Groot-Ammers.

Afgelopen donderdag werd Mirjam begraven in Lekkerkerk. De uitvaart was in besloten kring, zo’n vijftien mensen waren aanwezig waaronder burgemeester Pauline Bouvy-Koene, politiemensen en de vinder. Die dag werd ook haar naam bekend. ,,Net als Mozes, lang geleden, ben je in het water gevonden. Mozes had een zus Mirjam, die over hem waakte. Mirjam betekent ook ‘meisje van de zee’”, zei Bouvy-Koene tijdens de uitvaart.

Impact

Bouvy-Koene zei na de plechtigheid dat de vondst van baby Mirjam veel impact heeft in de Krimpenerwaard. ,,Lekkerkerk is een gemeenschap waar mensen nog naar elkaar omkijken. De reacties zijn die van enorme compassie. Wat moet iemand, de moeder, in nood zijn geweest.”

Uit politieonderzoek is gebleken dat baby Mirjam mogelijk een aantal weken in het water heeft gelegen. Goijert: ,,De zak in het water kan dus al vrij lang geleden gezien zijn. ,,Het zegt ook iets over de periode van de zwangerschap.”

De politie tast nog in het duister en is daarom dringend op zoek naar meer informatie en tips. ,,De moeder kan al een tijdje niet meer zichtbaar in verwachting zijn. De ouders hebben zorg nodig.”

