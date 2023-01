7226 muskusratten gevangen in 2022 in Krimpenerwaard en Schieland, aanzienlijk meer dan jaar eerder

Koploper

In Schieland en Krimpenerwaard steeg het aantal gevangen muskusratten in een jaar tijd van 6112 in 2021 naar 7226 in 2022. Ruim duizend meer dus; een stijging met zo’n 17 procent. Daarmee is het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard koploper in West- en Midden-Nederland. Nergens in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland worden zoveel ratten gevangen als hier. Voor de Stichtse Rijnlanden gaat het om een toename van 2437 in 2021 naar 2530 in 2022.