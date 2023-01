Arie (86) baalt nog steeds dat hij tijdens ‘Hel van '63’ van het ijs werd gehaald: ‘Ik hád het kunnen halen’

‘De Rijdende Rechter, maar dan echt’ gaat burenru­zies oplossen: ‘Mensen kunnen elkaar leven zuur maken’

Conflicten over overhangende takken, een grote boom in de tuin van de buren, stank of lawaai. Hoog opgelopen kwesties als deze moeten in Gouda voortaan vaker worden opgelost door rechters die de wijk in trekken.

