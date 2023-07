Berts begrafenis was precies op zijn geboortedag, maar het werd tóch een mooie verjaardag

Van wieg tot graf Thijs (1948-2023) had een enorm talent om met mensen om te gaan, tot zijn lever ermee uitscheid­de

Thijs van Oorschot was 33 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Be Fair in Waddinxveen. Enkele dagen voordat hij op 74-jarige leeftijd overleed gaven ‘zijn’ G-mannen hem na hun jaarlijkse toernooi nog een gesigneerde bal.