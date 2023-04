Carla woedend: wéér kastanjebomen gekapt voor haar deur (en er volgen er waarschijnlijk nóg meer)

indebuurt.nl Michelin­ster­ren uitgereikt: dit zijn de toprestau­rants in de buurt van Zoetermeer

Goed nieuws voor heel wat horecazaken in de omgeving van Zoetermeer want een aantal van deze restaurants staat (opnieuw) in de Michelingids. Zo blijkt tijdens de uitreiking van Michelin op maandag 24 april. Bij één restaurant in Gouda is het helemaal feest, want de eigenaar van Lizz in Gouda heeft voor het eerst een ster bemachtigd!