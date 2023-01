Claudia kan geen ‘nee’ zeggen en helpt bij talloze evenementen: ‘Ik krijg er energie van’

Gefeliciteerd, Schoonhovenaar van het jaar. Wat maakt jou zo bijzonder?

,,Die vraag overvalt me. Ik denk dat mensen waarderen dat ik me met ziel en zaligheid stort op menig avontuur. Ik ben trots op Schoonhoven en wil graag mijn steentje bijdragen aan activiteiten in deze stad. Soms ben ik maanden bezig met het regelen van zaken. Ik kan geen ‘nee’ zeggen tegen verzoeken om mee te helpen. Ik stam uit een horecageslacht; het Kegelhuis was ons kindje. Ik ben gewend om de handen uit de mouwen te steken.”

Is de intocht van de sint jouw meest tijdrovende hobby?

,,Zeer zeker. Ik was jarenlang Zwarte Piet. Op m’n 15de tufte ik reeds mee op de boot van sinterklaas. Vijf jaar geleden ben ik voor het laatst geschminkt. Ik coördineer sindsdien alle activiteiten die daarbij komen kijken. Dat varieert van het uitzoeken van kleding, pruiken, selecteren van pieten, optredens op basisscholen en disco voor de jeugd.”



,,Steeds verzinnen we een thema. Mijn partner Bert helpt me daarbij. In je eentje lukt dat niet. In augustus gaan we brainstormen met alle medewerkers en komt het winnende idee uit de bus. Afgelopen jaar was dat thema ‘de boel op stelten’. Hebben we uiteindelijk een circusartiest uit Zoetermeer voor ingehuurd. Niemand durfde op die houten latten.”

Volledig scherm Claudia Pouw is uitgeroepen tot Schoonhovenaar van het jaar. © Privéfoto

Je hebt nog geen behoefte om taken over te dragen?

,,Ben je mal. Ik krijg juist energie van vrijwilligerswerk. Dat het veel tijd kost, is niet erg. Als ik te veel dingen tegelijk doe, trapt Bert op de rem. We runnen samen ook nog een poffertjeskraam. Ik werk 24 uur bij Gemiva en ben de rest van de week bezig met organiseren. Zaterdagmiddag werd ik ’s middags door het Zilvermuseum gevraagd om bitterballen te brengen voor de gasten. Stonden er opeens familieleden, vrienden en kennissen in de zaal. Ik was eerst stomverbaasd en een half uur later apetrots.”

