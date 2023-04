De mooiste bloesemfoto's maken en picknicken in Schoonhoven: ‘Die bomen zijn net als opa en oma’

Onfortuin­lij­ke duif botst op Post­NL-bus­je en komt vast te zitten, brandweer biedt redding

In Rhoon is de brandweer zaterdagmorgen ingezet om een duif uit de motorkap van een busje te bevrijden. Een bezorger van PostNL was in botsing gekomen met het dier en ontdekte dat de duif nog in de voorkant van de bus zat en nog leefde.