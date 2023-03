Diederik is wielrenner en fietsenmaker in Girona: ‘Ik was wel toe aan iets nieuws’

Ommoord telt de dagen af naar Koningsdag, want dan kleurt de boel oranje: ‘We zijn erg koningsge­zind’

Wie rond Koningsdag door Ommoord rijdt, doet er goed aan om uit voorzorg de zonnebril even op te zetten. Want de oranje gloed die van zorgflat Nijeveld aan de G.B. Shawplaats afstraalt, is oogverblindend. De bewoners van het complex hebben een zogeheten ‘Oranje at Home-pakket’ gewonnen, en mogen alle etages in onze nationale kleur verpakken.