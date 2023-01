Edwin heeft dit 100 jaar oude huis flink opgeknapt (maar de woning staat wel scheef)

VAN WIEG TOT GRAF Lous (1930-2022) trouwde meer dan 300 stellen, waaronder haar eigen zoon Marcel

Lous Oosterbroek-Waagmeester was de eerste vrouw in Waddinxveen die wethouder en ereburger werd. Bij haar eerste bezoek aan deze gemeente, voelde ze dat ze daar de rest van haar leven zou blijven wonen. De bezige bij, die ruim vijftien jaar in de politiek zat, is bijna 92 jaar geworden.

5 januari