Geen mannetje of vrouwtje: geslacht van reuzenbever is nog een groot mysterie

Of de giga-bever die deze week in Naturalis is ontleed een mannetje of een vrouwtje is, blijft voorlopig een groot mysterie. Voor nu is het knaagdier een X, stelt het museum.

De bever werd in november dood aangetroffen langs een weg in de Krimpenerwaard, waarschijnlijk was het dier aangereden. Afgelopen week werd hij of zij voor de wetenschap ontleed in Naturalis. ,,Een grote vraag die we hadden, was of het om een mannetje of vrouwtje gaat”, vertelt woordvoerder Amy van Nobelen.

Na enkele uren snijden, leek het erop dat de gevonden bever een vrouwtje is. ,,Er werd geen penisbot aangetroffen. Maar dat is ook niet zo gek, want alle organen zijn door elkaar geschud door de klap.”

Gender X

Bevermannetjes en -vrouwtjes zijn ongeveer even groot en hebben geen uitwendige geslachtsorganen. Dat maakt het lastig om het gender te bepalen. Omdat het penisbot na twee dagen prepareren nog steeds niet is gevonden, blijft de grootste bever die ooit is gevonden in Nederland voorlopig een X. ,,Misschien komen we er later nog eens achter”, aldus Van Nobelen.

De gigantische bever is maar liefst 1,30 meter lang en dertig kilo zwaar, ongeveer even groot als een kind van een jaar of zeven. Het knaagdier wordt na de preparatie zo plat mogelijk gemaakt en vereeuwigd in een lade in de wetenschappelijke collectie van het museum. Op die manier kan het dier als studielichaam nog honderden jaren worden onderzocht.

