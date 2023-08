Joehoe, is er nog iemand? Zo ploeteren ziekenhui­zen om roosters in zomermaan­den rond te krijgen

Of het nou midden in de vakantieperiode is of niet, patiënten zijn er altijd in een ziekenhuis. Maar vakantie is het ook voor verpleegkundigen. Joehoe, is er nog iemand? Ziekenhuizen moeten alle zeilen bij zetten om het ‘zomerse’ personeelsprobleem op te lossen.