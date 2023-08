Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Krimpenerwaard vandaag

met video Grote brand in plezier­jacht op de Lek geblust, schip wordt als verloren beschouwd

Op de Lek ter hoogte van Tienhoven staat woensdagmiddag een plezierjacht van zo’n 11 meter lang in brand. Het vuur is begonnen in de motor van het schip, volgens een woordvoerster van Veiligheidsregio Utrecht. Inmiddels is de brand geblust.