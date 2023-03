Honderden burgerhulpverleners niet meer opgeroepen bij hartstilstand: hoe alarmerend is dat?

UITGELEGD Wat gaat een ritje met de nachttrein straks kosten? En nog drie andere vragen

Stappen tot diep in de nacht in Rotterdam of Utrecht en dan in minder dan twintig minuten met de trein naar huis in Woerden of Gouda. Qbuzz wil vanaf eind 2024 nachttreinen laten rijden tussen Rotterdam en Utrecht, met stops in Woerden en Gouda.